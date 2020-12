As festividades de Natal e Ano Novo estão liberadas em Cuiabá e sem horário fixado para encerramento. A decisão partiu do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) e o decreto que trata do assunto já foi publicado na Gazeta Municipal dessa sexta-feira (11), mantendo proibidas o retorno de aulas presenciais no município.

De acordo com o decreto nº 8.248, os eventos de qualquer natureza realizados nos dias 24 e 25, assim como no dia 31 de dezembro, não terão os horários de término regulados pelo poder público, o que na prática libera as festividades e as aglomerações, mesmo com o aumento de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Anteriormente, esse tipo de eventos e festividades tinham que obedecer ao horário limite de 0 hora para serem encerrados, em conformidade com o decreto nº 8.166, publicado no dia 16 de outubro.

As demais medidas de biosseguranças, como o distanciamento social, o uso de máscaras e o uso de álcool em gel, assim como o respeito ao limite máximo de 70% da capacidade total do ambiente continuam valendo e poderão ser fiscalizados pelas autoridades policiais e sanitárias.

Já o retorno de atividades presenciais nas unidades educacionais da rede pública municipal e também em escolas privadas continuam suspensas até o dia 31 de dezembro, mas continuam autorizado o retorno das modalidades berçário I e II e maternal I, nas unidades de ensino privadas de Cuiabá. Da mesma forma, continuam liberados o funcionamento das atividades presenciais dos cursos livres em geral, pós-graduação e congêneres, respeitado o limite de até 35 alunos por turma e 50% da capacidade.