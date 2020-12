Foco da nova administração será a saúde, diz Pátio

Reeleito para seu terceiro mandato frente à prefeitura de Rondonópolis, o prefeito José Carlos do Pátio (SD) elegeu a área da saúde como prioridade de sua nova gestão. Bastante criticado por suas ações relativas ao combate e prevenção da Covid-19, ele diz que a prefeitura está construindo várias unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) e que a estruturação da área deve ser o foco principal da sua nova gestão.

Para ele, a cidade já conta com uma boa estrutura de saúde, mas ele pretende ampliar ainda mais e investir nos serviços prestados para a população. “A minha prioridade número um continua sendo a saúde pública. Nós estamos terminando e entregando 17 Unidades Básicas de Saúde. Quero ampliar mais a estrutura da saúde no Município. A sociedade tem que ter confiança na saúde pública nossa. Avançou muito, avançou, não existe cidade no estado de São Paulo com 500 mil habitantes que já faça cirurgia cardíaca de peito aberto. E hoje nós fazemos aqui”, anunciou.

Pátio ainda diz que pretende universalizar o serviço de esgoto sanitário, investindo na política de saneamento básico, na educação infantil, na habitação, com a entrega de lotes urbanizados para a população carente, como forma de diminuir o déficit de 15 mil moradias que há na cidade, assim como investir na regularização fundiária. “A partir de 1º de janeiro, já vamos trabalhar para assentar um grande lote de moradores. Vamos assentar mais de três mil trabalhadores em Rondonópolis, fora os apartamentos que nós estamos construindo”, afirmou, se referindo ao Residencial Celina Bezerra, que previa a entrega de mais de 4 mil apartamentos para o público de baixa renda, mas cuja obra vem caminhando a passos lentos há anos.

Conclusão de obras paradas e em andamento

Uma outra prioridade da futura gestão de Zé Carlos do Pátio será a conclusão das obras em andamento e a retomada de obras como o Parque do Escondidinho, o Parque das Mangueiras, que já está praticamente pronto, a pavimentação da avenida W11 e outras aguardadas pela população.