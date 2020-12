Foragidos são presos em ações distintas em Rondonópolis

Um homem e uma mulher, considerados foragidos da Justiça tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, em ações distintas realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá). As ações contaram com apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá e da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

A prisão da mulher de 27 anos ocorreu nesta quarta-feira (16.12) após troca de informações entre os policiais da Derf de Cuiabá com a equipe da Derf Rondonópolis. A suspeita estava com a ordem de prisão preventiva decretada pela 8ª Vara Criminal da Capital pelo crime de roubo majorado e foi localizada na residência em que estava morando, no bairro Dom Osório, em Rondonópolis.

Em outra ação realizada pela equipe da Derf Rondonópolis, o suspeito, de 25 anos, considerado foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul foi preso na segunda-feira (14.12), em cumprimento do mandado de prisão expedido pela 3º Vara Criminal de Dourados (MS), pela acusação de tráfico de drogas.

Após receber informações da Polícia Civil de MS sobre o possível paradeiro do procurado, os policiais da Derf Rondonópolis conseguiram localizá-lo em uma obra no Residencial Laranjeiras, onde foi dado cumprimento ao mandado.

Na ocasião das prisões, os suspeitos foram encaminhados para a Derf para as providências cabíveis e posteriormente colocados à disposição da Justiça.