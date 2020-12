Força Tática prende idoso com facão e mala com 7 kg de maconha

Um homem de 62 anos foi preso por policiais da Força Tática da Polícia Militar com 7 quilos de maconha em uma mala. A prisão aconteceu no sábado (5), na cidade de Garças e na delegacia o suspeito alegou que a droga pertencia ao seu sobrinho que ainda não foi localizado.

Durante a madrugada, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego (som alto), na Travessa A, no bairro Jardim Pitaluga. No local, a Força Tática localizou dois locais com som alto; os militares orientaram os moradores a baixarem o som, ordem que foi acatada nos dois atendimentos.

Enquanto atendiam as ocorrências, populares informaram aos policiais que na sexta-feira (4) havia aparecido um idoso que não reside no bairro e que esse homem, sempre de posse de um facão, estava causando medo a vizinhança, já que não era alguém da região.

A equipe da Força Tática foi até a casa apontada pelos comunicantes e da janela identificaram uma mala em um cômodo do imóvel em reforma. Na mala que estava aberta, os policiais notaram diversos tabletes cor de rosa. A PM chamou o morador do local e o idoso denunciado pelos populares apareceu, questionado sobre a mala, o homem disse que a mala havia sido deixada pelo seu sobrinho e que a residência seria do seu familiar que cedeu a casa para ele dormir, pois o idoso estaria sem moradia.

A polícia entrou na casa e verificou a mala que estava com sete tabletes de maconha, totalizando 7 quilos do entorpecente. O facão denunciado pelos moradores foi encontrado na casa e apreendido. O idoso foi preso e conduzido à delegacia.