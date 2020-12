Forças de segurança apreendem 480 kg de cocaína em MT

A Polícia Militar de Mato Grosso em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Goiás, apreendeu cerca de 480 quilos de cloridrato de cocaína na noite desta terça-feira (15), no município de Alto Araguaia-MT.

De acordo com as informações, após abordagem de um caminhão caçamba na BR-364, carregado de milho, os policiais localizaram o entorpecente escondido em um compartimento secreto do veículo.

O motorista e o material apreendido foram encaminhados para Polícia Federal em Rondonópolis.