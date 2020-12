Uma fraude milionária no estado do Mato Grosso levou à anulação do contrato da empresa responsável pelas unidades do Ganha Tempo, que unificam a prestação de serviços públicos para a população. Segundo as investigações, vários atendimentos foram fraudados para aumentar a remuneração da empresa. Por exemplo, há registros de serviços para mil pessoas falecidas, além de atendimentos realizados em apenas um segundo.