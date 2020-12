“Fui eleita pela oposição e farei oposição os quatro anos”, destaca Michely Alencar

Eleita para o primeiro mandato no legislativo municipal de Cuiabá, Michely Alencar (DEM), confirmou a reportagem do Agora MT que deve compor a chapa de oposição que irá disputar a mesa diretora da Casa.

A eleição ocorre no próximo dia 18, logo após a diplomação dos eleitos por parte do Tribunal Regional Eleitoral.

A chapa provavelmente terá Diego Guimarães (Cidadania) como candidato a presidente.

Dos 25 vereadores de Cuiabá, 14 se elegeram por coligações de oposição ao prefeito reeleito Emanuel Pinheiro (MDB) e onze compõem a base.

Aliás, Michely fez questão de destacar que fará oposição ao prefeito. “Fui eleita pela oposição e farei oposição os quatro anos”, enfatizou Michely, que recebeu 2.841 votos.

“Até mesmo por isso fiz questão de me posicionar no segundo turno. As pessoas precisam saber como o seu vereador se posiciona, elas não podem ter dúvidas”, disse Michely.

A base de Emanuel Pinheiro articula uma candidatura e busca por novos membros, que assegurem uma maioria mínima no legislativo.

Michely disse que não foi procurada e fechou as portas para a possibilidade.