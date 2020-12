“Fui traído, hoje me senti verdadeiramente derrotado”, dispara Abílio Junior

O vereador Abílio Júnior (Podemos), candidato derrotado na disputa pela prefeitura municipal de Cuiabá, fez duras críticas a três legisladores eleitos na coligação encabeçada por ele no pleito deste ano.

“Fui traído. Hoje me sinto verdadeiramente derrotado”, disparou Abílio ao saber que Sargento Joelson, Wilson Kero Kero e Lilo Pinheiro anunciaram apoio a candidatura de Juca do Guaraná a mesa da Câmara na próxima legislatura.

Juca do Guaraná é homem de confiança do prefeito reeleito Emanuel Pinheiro (MDB), que venceu Abílio no segundo turno. E com o apoio do trio ele contabiliza 14 votos, suficientes para a vitória.

Vale lembrar que a eleição da nova mesa esta marcada para o dia primeiro de janeiro, logo após a posse.

Apesar da crítica de Abílio e do apoio declarado a Juca do Guaraná, os três vereadores garantem que seguem na bancada de oposição.