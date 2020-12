Fundo oferece crédito com juros de 6,5% ao ano para pequeno negócio

Empreendedores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará contam com uma ajudinha extra para enfrentar a pandemia do novo coronavírus e fechar as contas de fim de ano: uma linha de crédito com taxa de juros mensal de 0,53% ao mês (6,5 % ao ano) e que pode ser paga em até 24 meses, sendo três de carência.

A taxa está bem abaixo da praticada pelo mercado. Pesquisa divulgada pela Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) nesta terça-feira (8) apontou que o juro médio dessas operações é de 39,78% ao ano.

O fundo, chamado de Estímulo 2020, iniciou suas atividades em maio sob o comando do empresário Eduardo Mufarej.

O capital é privado e formado com doações de cidadãos, empresários, artistas, executivos e organizações do terceiro setor. No começo, o fundo ofertava crédito apenas para empresas com faturamento médio de R$ 30 mil.

A novidade é que, a partir de agora, também serão atendidos pequenos negócios com faturamento mínimo de R$ 10 mil.

Além da faixa de faturamento mensal entre R$ 10 mil e R$ 400 mil, os empreendedores devem comprovar a existência de seus negócios há pelo menos dois anos e terem um bom histórico de crédito, o que inclui estar com todas as contas em dia.

Os interessados podem solicitar os recursos por meio do site www.estimulo2020.org, sem burocracia. Fundo já concedeu crédito a 950 pequenos negócios.

Desde maio, o Estímulo 2020 já concedeu mais de 950 apoios financeiros, ultrapassando R$ 38 milhões.

De acordo com os administradores do fundo, esse apoio garantiu a manutenção de mais de 10 mil empregos até agora.