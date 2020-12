Garoto de 11 anos morre atropelado e motociclista foge do local

Um acidente com vítima fatal aconteceu na noite desta terça-feira (22), no bairro Dom Ozório em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, um garoto de 11 anos estava andando de bicicleta na Rua Rio Cuiabá, um motociclista em alta velocidade atropelou a criança que morreu na hora e fugiu do local.

A vítima foi identificada sendo Marcos Alexandre de Souza Santos, sobrinho do vereador João moto taxi.

O Serviço de Atendimento móvel de Urgência (Samu) compareceu no local, mas nada pôde fazer a não ser somente constatar o óbito.