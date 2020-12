Gêmeas se desentendem e uma esfaqueia a outra com canivete

Por um pouco uma tragédia não afeta mais uma família rondonopolitana. Isso porque, duas irmãs gêmeas de 28 anos se desentenderam após consumir bebida alcoólica. Uma conseguiu atingir a outra com golpe de canivete na região do peito. A ocorrência foi registrada no Jardim Gramado na noite deste domingo (06).

De acordo com informações de vizinhos, após brigarem dentro da casa, uma das irmãs tentou correr, porém caiu, e foi alcançada.

A mulher foi socorrida em estado grave para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), logo depois encaminhada para o Hospital Regional. Conforme o médico, a perfuração de canivete atingiu 15 CM do peito da vítima.

A arma branca usada na tentativa de homicídio foi apreendida. A suspeita fugiu do local e não havia sido localizada até o fechamento desta reportagem.