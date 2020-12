General Carneiro completa 57 anos de emancipação hoje (03)

General Carneiro, primeiro município do ranking mato-grossense em produtividade na cultura de algodão, comemora 57 anos de emancipação nesta quinta-feira (03). A cidade recebeu repasses financeiros em dia do Governo do Estado, além de parceria no combate à pandemia do coronavírus.

Com 5.592 habitantes, recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (SES) 475 testes rápidos para detecção do coronavírus e medicamentos para combatê-lo, num total de 20.276 comprimidos, entre azitromicina (2.493), ivermectina (1.994) e dipirona (15.789), também distribuído em gotas, com 388 frascos.

Entre janeiro e setembro deste ano, o Governo do Estado repassou R$ 7,9 milhões aos cofres municipais em ICMS, IPVA e Fethab, além de R$ 1,9 milhão em assistência social, transporte escolar e convênios na área de saúde, entre 2019 e julho de 2020.

Economia – Embora a produção municipal de algodão, de 38,8 mil toneladas registradas pelo IBGE em 2019, seja a 27ª do ranking estadual, General Carneiro é o primeiro em produtividade, ao lado de Sapezal e Torixoréu, com 4.500 quilos por hectare plantado.