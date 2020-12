Governador formaliza intenção de adquirir vacina do Butantan

O governador Mauro Mendes formalizou ao Instituto Butantan a intenção de adquirir a vacina Coronavac, caso o Governo Federal não disponibilize vacina contra a Covid-19.

O gestor e o chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, se reuniram com o presidente e a diretora do instituto, Dimas Covas e Cintia Lucci, na tarde desta sexta-feira (11.12). A vacina é produzida pelo instituto em parceria com a empresa Sinovac.

“Formalizamos a intenção do Governo de Mato Grosso em adquirir inicialmente 500 mil doses, caso não haja a aquisição e disponibilização de vacina contra a covid-19 pelo Governo Federal. Nessa hipótese, seriam primeiramente imunizados os idosos, profissionais de saúde e grupos de risco”, relatou o governador.

Mauro Mendes explicou que tem articulado a aquisição de vacina contra o coronavírus junto ao Governo Federal, mas que é preciso “correr atrás” de todas as alternativas para resguardar a saúde da população.

“O Instituto Butantan é um organismo sério, respeitado e tem credibilidade. Conhecemos o local e tiramos as dúvidas sobre todo o processo de pesquisa e produção”, ressaltou.

Porém, o governador pontuou que só irá adquirir qualquer vacina após a devida autorização das agências sanitárias.

“Nossa prioridade é conseguir a vacina o quanto antes, de forma segura e com autorização da Anvisa, para imunizar os mato-grossenses contra essa doença”, completou.

Rafael Simões/Butantan