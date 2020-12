Governador Mauro Mendes garante “grandes parcerias” com os prefeitos eleitos

O governador Mauro Mendes garantiu que fará “grandes parcerias” com os prefeitos eleitos em Mato Grosso para entregar resultados à população nos próximos anos.

O gestor se reuniu com os prefeitos eleitos pelo partido MDB na manhã desta quinta-feira (03.12). Nos próximos dias, serão feitas mais reuniões com outros blocos de prefeitos que se sagraram vencedores nas eleições municipais deste ano.

“Vocês foram escolhidos e teremos seguramente grandes parcerias para tocar muitas políticas públicas nos próximos anos e agora precisam trabalhar para o povo. E para que possamos levar entregas de forma mais eficiente para a população, temos que trabalhar junto com os prefeitos. O Governo tem muitos programas que serão executados nessa parceria com os municípios: na Infraestrutura, Saúde, Segurança e em outras áreas, que vão trazer um grande resultado para os mato-grossenses”, afirmou.

De acordo com Mauro Mendes, o programa Mais MT está trazendo o maior investimento já feito em Mato Grosso, e a parceria com os municípios é fundamental para que esse grande volume de obras seja executado. Como exemplo, o governador citou os programas para a construção de 5 mil pontes em todo o estado e para instalação de lâmpadas de LED em 100% dos municípios.

“Vamos contratar mais de 2.400 km de asfalto novo. Estruturar a nossa polícia com pistolas Glock, investir em viaturas, equipamentos, fardas. Retomamos as obras do Hospital Central, do Julio Muller e vamos construir três novos hospitais regionais, além de concluir as reformas nos existentes. Muita coisa boa vai acontecer nos próximos anos e muitas obras serão entregues já em 2021”, ressaltou, lembrando que a atual gestão regularizou todos os repasses para a Saúde dos municípios.

O presidente estadual do MDB, deputado federal Carlos Bezerra, agradeceu o apoio que o Governo de Mato Grosso tem dado aos municípios, que sempre são ouvidos na formulação de políticas e ações para as regiões.

“O MDB é um partido municipalista e estamos satisfeitos com o seu governo. Cada dia mais estamos convictos de que acertamos ao apoiá-lo para governador. Vossa Excelência viabilizou o Estado e sei que o Governo do Estado vai poder ajudar muito em várias demandas que os municípios possuem, porque trabalha a política de forma séria, entregando resultado”, afirmou.

Para o prefeito eleito de Diamantino, Manoel Loureiro Neto, o Governo de Mato Grosso tem ajudado a região a criar oportunidades de crescimento.

“Estamos vendo muitos projetos para beneficiar o nosso povo, a nossa cidade. Vamos estar aqui junto ao Governo fazendo muitas parcerias, porque o nosso município ainda precisa de muita coisa”, declarou.

O prefeito eleito de Várzea Grande, Kalil Baracat, destacou que o Governo já tem auxiliado o desenvolvimento da cidade em várias ações estruturantes.

“Temos muitas demandas e precisamos da mão do Governo para que a gente some forças. Os desafios não são pequenos”, relatou.

Além dos prefeitos eleitos e vereadores, também participaram da reunião: o vice-governador Otaviano Pivetta; a ex-deputada federal Teté Bezerra; os deputados estaduais Romoaldo Júnior, Janaina Riva, Thiago Silva e Dr. João; e os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Silvano Amaral (Agricultura Familiar) e Jordan Espindola (Gabinete de Governo).