Governador se reúne com prefeitos eleitos do PSDB e PP e planeja ações para 2021

Prefeitos eleitos do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e do Progressistas (PP) no estado se reuniram ontem (15) com o governador Mauro Mendes, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. O compromisso faz parte de uma série de reuniões que o governador tem feito com prefeitos eleitos dos diversos partidos para conhecer os mesmos e ouvir suas demandas.

Aos eleitos, o governador aconselhou que sejam corretos frente às prefeituras que irão comandar nos próximos anos. “Faça aquilo que precisa ser feito e vocês vão conseguir o resultado. A população vai reconhecer isso. Não tenham medo de fazer o que é correto. Sejam justos com as pessoas, com os servidores, com os contribuintes, mas tem que fazer o que é correto”, disse o governador.

A vice-prefeita eleita de Brasnorte, Roseli Borges de Araújo Gonçalves, elogiou a iniciativa de Mauro Mendes e já aproveitou para cobrar “comprometimento” com as cidades do interior. “Nós esperamos esse olhar carinhoso, responsável, esse olhar de comprometimento com os municípios, principalmente os mais distantes da capital. Essa proximidade entre prefeito, vice-prefeito, vereadores, com nosso governador, com nossos deputados, para que nós possamos passar essa mensagem de que de fato nós estamos ligados e a comunidade está bem representada”, frisou.

Da mesma forma, o prefeito eleito de Serra Nova Dourada, Elson Farias, também se mostrou satisfeito com a reunião e elogiou a iniciativa. “É muito importante essa iniciativa do governador Mauro Mendes, que vem desempenhando um excelente trabalho, com melhorias no estado”, declarou.

A reunião foi acompanhada pelo deputado federal Neri Geller, presidente estadual do PP.