Governador visita Butantan e diz que prioridade é garantir uma vacina segura

O governador Mauro Mendes visita o Instituto Butantan, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (11.12). O gestor vai acompanhar a situação da vacina Coronavac, produzida pelo instituto em parceria com a empresa Sinovac.

Mauro Mendes afirmou que irá buscar todas as alternativas para garantir o quanto antes uma vacina segura ao povo mato-grossense, devidamente aprovada pelos órgãos sanitários.

“Estamos conversando com o Governo Federal e cobrando que a Anvisa autorize a vacina, seja ela qual for, o quanto antes. Aqui em São Paulo, tenho conversado com o governador João Dória e vou conhecer hoje a vacina Coronavac. A prioridade é garantir uma vacina segura aos mato-grossenses o mais rápido possível”, relatou.