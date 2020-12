Governo completa pagamento do 13º nesta quarta-feira (16)

O Governo de Mato Grosso conclui nesta quarta-feira (16), o pagamento do 13º salário dos servidores públicos. Para os servidores efetivos, aposentados e pensionistas será paga a segunda parcela, no valor de 60% dos proventos. A primeira parcela para estes servidores foi paga em junho passado. Os servidores comissionados receberão o de 13º salário integralmente.

O pagamento nesta quarta-feira antecipa em dois dias a previsão do calendário divulgado no início do ano, que previa o pagamento no dia 18 de dezembro.

“Cumprimos todo o calendário divulgado no início do ano e tivemos condições de antecipar o décimo terceiro salário. Tudo isso é fruto do trabalho de recuperação das contas públicas, que, depois de 10 anos, está fechando com superávit. Isto é, gastando menos do que arrecada.”, afirmou o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

O pagamento líquido do 13º soma R$ 289.266.668,11. O valor líquido dos servidores ativos das administrações direta e indireta é de R$ 174.235.694,24. Para inativos e pensionistas o pagamento do 13º salário chega a R$ 115.030.973,87. No total 90.446 servidores receberão o 13º.

A Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual da Sefaz (SATE) encaminhou as ordens de pagamento ao Banco do Brasil para depósito nas contas nesta terça-feira (15) pela manhã. Parte da equipe da SATE trabalhou no final de semana para concluir os trabalhos e cumprir o prazo estipulado. “Mais uma meta cumprida, graças ao empenho e comprometimento de todos os técnicos responsáveis pelo processamento da folha de pagamentos”, aponta a secretária adjunta do Tesouro Estadual, Luciana Rosa.

A Secretaria de Planejamento e Gestão informou que o pagamento do 13º salário inclui também os servidores contratados temporariamente, cujos contratos vencem no próximo ano. Os servidores cujos contratos vencem no próximo dia 31 não vão receber o 13º salário agora. Eles receberão em janeiro, por ocasião do pagamento das verbas rescisórias contratuais.