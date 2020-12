Grécia impõe isolamento de uma semana a viajantes do Reino Unido

A Grécia irá impor um isolamento de sete dias para todos os visitantes que chegarem ao país vindos do Reino Unido. A restrição começa a valer a partir desta segunda-feira (21). Além disso, os turistas também são obrigados a apresentar um exame de PCR negativo, realizado nas 72 horas anteriores à viagem. As informações sobre a restrição foram anunciadas neste domingo (20) pela secretaria geral de Proteção Civil grega.

A medida é uma primeira resposta ao aumento na propagação do novo coronavírus no Reino Unido, em particular neste momento em que foi descoberta uma nova mutação do vírus detectada por lá.

Para o restante dos viajantes que forem à Grécia, provenientes de outros locais, continua valendo a quarentena de três dias, junto com o exame de PCR negativo.

A secretaria de Proteção Civil grega disse ainda que, na segunda-feira (21), um comitê científico sobre a covid-19 irá avaliar os dados mais recentes e apresentar possíveis novas recomendações à população.

O ministério da Saúde da Grécia vem fazendo campanhas de conscientização da população sobre a vacina contra a covid-19, mostrando os equipamentos e refrigeradores que foram obtidos para seguir com planos de imunização.

Segundo cientistas britânicos, a nova mutação do vírus que apareceu no Reino Unido acelera em 70% a transmissão do vírus, e parece ser a responsável pelo aumento no número de casos em Londres e em diversas cidades na Inglaterra.