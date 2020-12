Grupo de Pátio se articula para disputar presidência da Câmara

Depois de eleger a maior bancada, o vereador mais votado e inclusive os seis vereadores mais votados, o Solidariedade, partido do prefeito José Carlos do Pátio, como seria natural, agora quer eleger o próximo presidente do Legislativo. Se contarmos os vereadores eleitos pelos partidos que apoiaram o prefeito na sua campanha pela reeleição, o grupo conta com 9 dos atuais 21 vereadores, ou seja: com mais dois votos, esse grupo já garante a quantidade necessária para eleger a presidência e inclusive os demais cargos da Mesa Diretora da Câmara.

O nome mais cotado é o vereador reeleito para o terceiro mandato consecutivo Roni Magnani, que foi o campeão de votos nessa eleição, com 2.203 votos. Homem de confiança do prefeito, de quem já foi inclusive assessor antes de se eleger vereador, o vereador já tem experiência tanto nas conduções dos trabalhos legislativos quanto na questão da administração do Parlamento, já que é o atual primeiro secretário da Mesa Diretora, cujo mandato se encerra no final desse ano.

As articulações e reuniões seguem intensas e nada está definido ainda, mas ainda que seja com outro nome liderando a chapa, o grupo de Pátio deverá ditar os rumos no Legislativo rondonopolitano nos próximos anos.

Vamos acompanhar…