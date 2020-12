Gusttavo Lima e Andressa Suita assinam divórcio

Gusttavo Lima e Andressa Suita assinaram os papéis do divórcio dois meses após anunciarem a separação. A assessoria de imprensa do cantor confirmou a informação nesta quinta-feira (3).

A notícia chegou em meio à boatos de reconciliação do ex-casal. Isso porque o artista curtiu uma foto da ex-mulher nas redes sociais e levou a web à loucura.

Internautas brincaram com a situação assim que viram a curtida do artista. “Gusttavo Lima curtiu. O pai tá on”, disse um. “Tem curtida do embaixador, hein?”, afirmou outro.

Gusttavo e Andressa anunciaram o fim do casamento em outubro. Os dois, que oficializaram a união em 2016, são pais de dois filhos: Gabriel e Samuel.