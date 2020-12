Habilitações vencidas em 2020 valerão um ano a mais

Começou a vigorar nesta terça-feira (01) a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que reestabelece os prazos para renovação de documentos. A nova resolução, revogou a que suspendia e interrompia alguns prazos relacionados a habilitação e documentação de veículos.

Agora, as habilitações vencidas em 2020 que estavam com prazo suspensos deverão ser regularizadas em 2021, até o mês em que se completa um ano da validade.

As datas também valem para a permissão para dirigir e o documento usado no primeiro ano de habilitação.

Em Mato Grosso, a renovação da CNH pode ser feita com agendamento prévio no Detran ou pelo aplicativo MT Cidadão, que pode ser baixado no celular.

Com o processo feito pelo MT Cidadão, o motorista precisa se deslocar apenas para realizar o exame médico.