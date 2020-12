Homem é preso em flagrante após agredir e ameaçar a companheira

Um homem de 69 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira por agredir e ameaçar sua companheira no Jardim Guanabara em Rondonópolis – MT.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências (B0) o homem chegou em sua residência alterado e começou a agredir sua companheira com empurrões além de a ameaçar com uma faca dizendo a todo momento que iria mata- lá.

No momento da agressão o filho da vítima chegou na casa do casal onde acontecia a briga, chamou a Polícia que compareceu ao local.

O agressor ao perceber a aproximação dos policiais fugiu do lugar em seu carro em alta velocidade.

Outras viaturas policiais foram chamadas para tentar conter o suspeito que começou a fugir em alta velocidade pelas ruas do bairro cometendo infrações de trânsito e colocando a vida das pessoas em risco.

Ainda segundo informações do BO após 20 minutos de perseguição o suspeito foi contido, preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia para as medidas adequadas.

Todas essas informações constam Boletim de Ocorrências de número 2020.304.363.