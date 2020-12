Homem é salvo de ser linchado após provocar acidente com vítima fatal

Um homem foi salvo pela Polícia Militar de ser linchado após atropelar um casal em uma motocicleta, que resultou na morte da passageira do veículo no local do acidente. Visivelmente embriagado, o homem ainda tentou fugir do local sem prestar socorro às vítimas, mas acabou sendo detido por populares, que iniciaram um linchamento do mesmo, só parando com a chegada dos policiais.

O acidente aconteceu na noite desse domingo (6), na altura do Distrito Industrial, na BR 364, em Cuiabá, quando o motorista embriagado dirigia um veículo GM Onix vermelho e atropelou um casal que seguia em uma motocicleta Honda CG 125 preta. Com a força do impacto, uma mulher que que seguia na garupa da moto acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. O piloto da moto sobreviveu e foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para receber cuidados médicos.

Como o motorista embriagado tentou fugir do local sem prestar socorro às vítimas, populares que presenciaram toda a cena o detiveram e iniciaram a espancar o homem, que acabou salvo de ser linchado pela PM. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, e irá responder pelos crimes de homicídio doloso, por dirigir sob efeito de álcool e omitir socorro após acidente.

Os policiais ainda solicitaram que o motorista fizesse o teste do bafômetro, que acabou comprovando que o mesmo teria ingerido bebida alcoólica acima do permitido por lei, mas ele ainda se recusou assinar o documento. Ele estava com escoriações no tornozelo, costelas e rosto e foi atendido em uma policlínica e depois liberado para ser encaminhado à delegacia.

A ação contou com o suporte da Polícia Rodoviária Federal (PRF).