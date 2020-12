Homem tem mandado de prisão cumprido em Rondonópolis

A Polícia cumpriu um mandado de prisão conta um homem de 38 anos na noite desta quinta-feira (10) no bairro Cidade Natal em Rondonópolis.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) a Polícia foi chamada para atender uma situação em um bar, onde um homem com visível volume na cintura estaria incomodando as pessoas que estavam se divertindo no local.

Ao chegar no bar a o suspeito foi identificado revistado e nada encontrado se não uma carteira preta volumosa contendo alguns documentos. Junto ao suspeito denunciado estava o homem de 38 anos que ao ser identificado pelos policias da ocorrência verificou que conta ele tinha um mandado de prisão.

O indivíduo de 38 anos é natural do estado de Tocantins e o mandato de Prisão Preventiva foi emitido pela Segunda Vara Criminal de Rondonópolis e estava em aberto desde 2019.

Os dois homens foram levados para a delegacia de Polícia onde o mandado de prisão foi cumprido contra um deles e o outro ficou detido para as devidas providências.

Todas essas informações estão no Boletim de ocorrência de número 2020.304.392.