Hora de pedir e agradecer

Senhor Mauro Mendes, nós, aposentados e pensionistas de Mato Grosso, somos conhecedores da sua capacidade e célebre competência administrativa. Sabemos que o Estado é uma empresa com potencial ímpar e temos a certeza que o senhor, como empresário e líder eleito para gerir esta potência, pode fazer diferente e torná-la próspera para seu povo.

Por isso pedimos, senhor governador, que ouça a voz do povo e sancione o Projeto de Lei nº 36/2020. Não tire de onde faz falta! Não sacrifique àqueles que contribuíram com o desenvolvimento do Estado ao longo de uma vida de dedicação e entrega ao serviço público e à sociedade. Não permita que uma injustiça deixe de ser corrigida e que nossa categoria padeça!

O que queremos dizer é que o senhor pode elevar esse Estado gigante ao mais alto pedestal sem nos penalizar. Pedimos apenas que pense como o líder que é, lembrando sempre um líder deve valorizar os seus seguidores. Sendo assim, por tudo que é mais sagrado, nos valorize! HONRE O SUOR, AS LÁGRIMAS E AS RENÚNCIAS QUE DEIXAMOS PELO CAMINHO!

Como detentor deste poder e representante eleito para defender a população, proteja-nos e permita que tenhamos uma terceira idade digna. Contamos com seu reconhecimento.

Sabemos que a luta não acabou e por isso agradecemos à Deus pelas vitórias concedidas até aqui, por ter capacitado e fortalecido centenas de colegas que não mediram esforços para estar na linha de frente, argumentando, protestando e mobilizando a sociedade. Colegas estes que guardaram suas dores e foram batalhar por seus direitos. Somos gratos pela união desta classe em prol de um objetivo comum.

Agradecemos também à Deus por ter colocado em nosso caminho deputados com um grandioso senso de justiça e humanidade, e, sobretudo, competência para lutar por nós. Estamos convictos de sua incansável defesa do povo e sabemos que olhamos para a mesma direção e enxergamos o mesmo horizonte.

Foi uma longa e árdua batalha e, no decorrer dessa jornada, alguns destes nobres seres humanos, escolhidos para nos representar, estiveram conosco desde o início. Outros decidiram se aliar já durante a luta. A estes, reforçamos: seu apoio foi fundamental! Há ainda os que perceberam a injustiça recentemente, e acreditem, suas iniciativas tiveram valor imensurável!

A cada um que faz parte desta história, colegas aposentados, parlamentares e simpatizantes, externamos nossa imensa gratidão!

Na oportunidade fazemos votos de um Natal feliz, com a presença luminosa de Jesus de Nazaré, o aniversariante e dono da festa. Desejamos que 2021 seja um ano próspero e repleto de sucesso.

Nosso muito obrigado

“Aqueles que deixaram a saúde, suor e lágrimas pelo caminho”

Cleci Machado De Souza

Professora Aposentada e Coordenando a luta Aposentados e Pensionistas da Educação de MT.