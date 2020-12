“Hospital de Câncer não vai fechar”, destaca Janaina Riva

A deputada estadual Janaína Riva (MDB) foi incisiva. Para ela o Hospital de Câncer de Mato Grosso não vai fechar.

A declaração foi dada após uma semana de reuniões e negociações na Assembleia Legislativa quanto a crise no hospital, que anunciou a suspensão de parte dos atendimentos devido ao atraso de repasses por parte da prefeitura de Cuiabá.

A dívida, de acordo com a diretoria do HCAN, esta em torno de R$ 6 milhões.

“Foram dias longos de muito diálogo e depois de uma reunião proposta por mim e pelo presidente Eduardo Botelho com a secretária municipal de Saúde, a Assembleia ofertou uma doação de R$ 3 milhões”, destacou Janaína Riva.

O valor será usado para a compra de materiais básicos. No entanto, devido a questões legais o valor só poderá ser repassado no início do ano.

A prefeitura reconheceu que recebeu os repasses do governo federal, mas que não tem em caixa hoje para quitar as dívidas. No entanto, a secretaria municipal de Saúde se comprometeu em repassar R$ 3 milhões nos primeiros dias de janeiro.