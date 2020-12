Humorista Rodela do Programa do Ratinho morre por complicações da Covid – 19

O humorista Luiz Carlos Ribeiro, conhecido como Rodela, morreu na noite deste quarta-feira (2), aos 66 anos, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O ator, diagnosticado com covid-19, estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com Murilo Bordoni, produtor do Programa do Ratinho, do SBT, ele não resistiu após três paradas cardíacas.

“Acabo de receber a triste notícia do falecimento do amigo Rodela. Segundo a esposa, ele passou por uma hemodiálise e teve três paradas cardíacas. Estou arrasado. Falava quase que diariamente com ele. Meus sinceros sentimentos à Vera e aos filhos”, escreveu no Instagram.

O artista estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Geral de Guarulhos, na Grande São Paulo, desde o dia 26 de novembro. À época, Rodela deu entrada na unidade com 95% dos pulmões comprometidos. No dia 27, ele chegou a apresentar “melhora significativa” no quadro de saúde, mas não resistiu.

O comediante ficou conhecido por participar de vários programas de auditório na emissora de Silvio Santos, mas se destacou pela sua participação no Programa do Ratinho.