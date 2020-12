Ibama confirma queda de aeronave no Pantanal

Equipes do Ibama confirmaram a poucos instantes a queda de uma aeronave no Pantanal. O helicóptero era usado no combate aos focos de calor na região.

A aeronave teria desaparecido dos radares no final da tarde desta segunda-feira (30) e destroços foram encontrados no início da manhã desta terça-feira (1).

Não foi confirmada a quantidade de militares que estavam no helicóptero.

Atualização:

De acordo com informações do Ciopaer, que aulixia nas buscas. A aeronave que caiu combatia queimadas em Mato Grosso do Sul, mas veio até um rio em Mato Grosso pegar água, quando caiu.

Apenas o piloto estava na aeronave. O corpo dele acaba de ser encontraro. A vítima foi identificada como Mauro Tadeu, ele era Coronel do Corpo de Bombeiros do estado do Pará.