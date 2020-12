Idosa de 100 anos recebe alta após se curar da Covid-19

Após passar uma semana internada na Unidade de Pronto Atendimento de Rondonópolis (UPA) diagnosticada com a Covid-19, Romana Rosa de Souza, 100 anos de idade, recebeu alta do hospital sem apresentar sequelas. Mesmo sem comorbidades, a família ficou muito preocupara com a internação da idosa.

Aplaudida na saída, a matriarca da família Souza foi recebida pelos filhos e netos com cartazes e flores, homenagem que também foi estendida aos profissionais de saúde que cuidaram da idosa enquanto esteve em tratamento da doença.

Romana diz não ter ficado com medo quando recebeu o diagnóstico e agradece aos profissionais da UPA pelo tratamento recebeu. “Que Deus há de fazer com elas, igual elas fizeram comigo. Do tanto que elas me ajudaram, Deus vai ajudar elas”.

Para diretora da UPA, Vânia Scapini, o reconhecimento da família valoriza o trabalho que os profissionais da saúde desempenham desde o início da pandemia. A diretora ainda lembra que desde março, já foram atendimento mais de 5 mil casos de Covid-19 na UPA e demais unidades municipais.