Idosa tem casa invadida por criminosos em Rondonópolis

Na madrugada desta segunda-feira (14), uma idosa de 64 anos em Rondonópolis teve sua casa invadida por três indivíduos armados.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima estava em sua residência localizada no Centro, quando na madrugada foi surpreendida com os criminosos arrombando o patrão da sua casa.

Conforme o relato da idosa no BO, os três indivíduos entraram na casa e um deles começou a ameaçar com a arma de fogo os outros dois reviravam o local. Da residência os suspeitos levaram uma TV e outros objetos.

A idosa chamou a Polícia que compareceu ao local e registrou a ocorrência. Segundo a vítima os criminosos fugiram do local com um veículo Palio prata com para choque preto.

Até o momento nenhum suspeito foi preso. Todas essas informações constam no Boletim de ocorrências de número 2020.306.481.