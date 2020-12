Idoso de 99 anos vence a covid -19 e é liberado de hospital na véspera de Natal

Festa em um hospital de São Vicente, no litoral de São Paulo. Um idoso de 99 anos venceu a Covid nesta véspera e vai poder passar o Natal com a família.

Seu Valdemar Alves de Almeida passou oito dias internado no Hospital Municipal da cidade, no Litoral Sul do estado. Foi um susto e os profissionais da saúde comemoraram a alta junto com os familiares.

“Maior alegria é saber que ainda existe vitória em meio a tanta luta contra esse vírus. Hoje, nossa ala Covid fica feliz pela alta dele”, disse a diretora do hospital municipal, Letícia Guedes.

“Não imaginávamos que ele ia sair dessa”, comemorou a neta de seu Valdemar, Vanessa Santos Ferreira, em entrevista ao G1.

Ela estava toda feliz com a rápida recuperação do avô.

Seu Valdemar deu entrada no hospital na semana passada com falta de apetite, fraqueza e dificuldade para respirar.

Ele ficou internado na enfermaria e após a introdução do cateter nasal e o recebimento de oxigênio, aos poucos, ele foi conseguindo respirar sem a ajuda dos aparelhos.

A festa

Com a alta médica, a família contou que a comemoração do Natal deste ano será à distância, respeitando as regras de prevenção à Covid-19.

“No máximo vamos no portão da casa dele. Não queremos que a minha avó corra risco também de ser contaminada e prezamos pela saúde dos dois. Esse Natal será à distância, adaptado à pandemia, mas ainda sim com muito amor e felicidade”, concluiu a neta.