IFMT está com inscrições abertas até o dia 11/01 para os Cursos Técnicos Subsequentes

Estarão abertas até o dia 11 de janeiro de 2021, as inscrições para o processo seletivo 2021/1 dos Cursos Técnicos Subsequentes do IFMT, com ingresso no primeiro semestre – Edital 98/2020. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico – http://selecao.ifmt.edu.br

São ofertadas 295 vagas, distribuídas em cinco Campi: Cáceres – Professor Olegário Baldo, Cuiabá – Bela Vista, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, Primavera do Leste e Campus Avançado – Sinop.

Para se inscrever, o candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, os itens do formulário de inscrição e do questionário socioeconômico, disponibilizados no endereço http://selecao.ifmt.edu.br/. As respostas do questionário socioeconômico não interferem no processo de classificação dos candidatos.

No ato do preenchimento do formulário de inscrição, é necessário ter em mãos o número do CPF e da cédula de identidade ou documento equivalente, oficial, com foto, de validade nacional.

No dia 13 de janeiro de 2021, o IFMT disponibilizará a listagem em ordem alfabética do total de inscritos, com a confirmação de inscrição, o nome completo do candidato, “número para sorteio”, o número do protocolo de inscrição e o curso pretendido, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/.

Seleção – Será realizada por meio de Sorteio Público, transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do IFMT e o link disponibilizado na página [selecao.ifmt.edu.br] no dia 13 de janeiro de 2021. O sorteio será no dia 15 de janeiro de 2021 às 14h30min, horário da capital de Mato Grosso.

O sorteio será realizado com a presença de, no mínimo três servidores do IFMT e cinco candidatos. Em virtude da pandemia de Covid-19, o acompanhamento presencial de candidatos durante o sorteio ficará restrito.

O candidato ou seu responsável legal que queira assistir presencialmente o sorteio, poderá realizar inscrição pelo endereço eletrônico: [proen.dpi@ifmt.edu.br], durante o período de 04 a 07 de janeiro de 2021. Havendo mais do que cinco inscritos, serão considerados os cinco primeiros, conforme horário e data constante no e-mail.

Os candidatos serão classificados por curso e turno, de acordo com a posição obtida no sorteio, inscrição realizada e critérios estabelecidos com relação à modalidade de cota.

No dia 18 de janeiro de 2021, até às 16 horas, serão divulgadas, no endereço eletrônico [http://selecao.ifmt.edu.br/], dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no processo seletivo 2021/1. Nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.