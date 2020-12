IFMT Rondonópolis abre inscrições para 56 vagas de nível superior

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis informa que estão abertas as inscrições para os Cursos Superiores de Licenciatura em Ciências da Natureza (LCN) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), com ingresso no primeiro semestre de 2021.

As inscrições estarão abertas até o dia 18 de janeiro e para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio. As inscrições podem ser feitas pelo link – http://selecao.ifmt.edu.br/ Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participação no processo seletivo.

No total estão sendo ofertadas 56 vagas, sendo 28 para o curso de Licenciatura e 28 para o curso de Tecnologia, que são ministrados no período noturno. E vale destacar, que durante esse período de pandemia, o IFMT Rondonópolis está trabalhando com a modalidade à distância, não tendo comprometimento no calendário letivo.

Sobre a seleção

O candidato deverá se inscrever identificando o seu número de inscrição do ENEM 2015 ou posterior (2015 a 2019), sem o qual não será possível a inscrição neste processo seletivo. Para que sejam obtidas as notas das provas objetivas e da redação, é necessário digitar corretamente, o número de inscrição do ENEM.

Contudo, em breve, um novo edital será lançado para os interessados que não tenham realizado o ENEM, também poderem ingressar no curso.

No dia 21 de janeiro de 2021, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido e Campus que realizará o curso, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/

Os candidatos que desejarem podem concorrer às vagas destinadas às políticas de Ações Afirmativas (cotas). O IFMT reserva 60% das vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal).