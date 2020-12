Igreja católica manterá celebrações na véspera e no Natal

Apesar da pandemia do novo coronavírus, a Igreja Católica manterá as suas tradicionais celebrações na véspera e no Natal, observando as regras de biossegurança e o devido distanciamento entre os fieis.

Segundo o bispo diocesano Dom Juventino Kestering, a decisão de manter a programação de celebrações natalinas se deve á importância da data para os cristãos. ““Realmente, a Igreja Católica sempre tem o período do Natal como uma data muito importante, é muito bonito, muito solene, mas esse ano, dado a pandemia, nós temos que fazer algumas reduções nas encenações, nos aglomeramentos. A beleza em torno do Presépio. Mas mesmo assim, nós vamos manter a celebração Eucarística na véspera”, explicou.

Ainda segundo o religioso, algumas igrejas realizarão as celebrações eucarísticas da véspera às 19 e outras às 20 horas, ressaltando que as missas acontecerão com distanciamento social e cuidados de higiene e biossegurança.

Já no dia 25, Natal, será mantida a programação dos domingos, com missas e celebrações em todas as igrejas da Diocese. “Toda a comunidade é convidada a celebrar esse dia tão importante para a vida do Cristão, que é o dia do nascimento de Jesus”, completou o bispo.

Dom Juventino aproveitou para recomendar que todos os fieis vão à missa usando máscaras e cumpram com as recomendações das autoridades sanitárias e de saúde pública para evitar o contágio e a disseminação do coronavírus. “Nós temos até uma alegria, pois todos os cristãos que estão vindo até as nossas celebrações, crianças, casais, famílias, até alguns idosos, eles vêm com todo cuidado e nas nossa igrejas temos fitas, temos nominação, temos distanciamento, temos álcool em gel, para que a nossa igreja, a nossa comunidade seja sinal de preservação da vida diante dessa realidade que nós estamos vivendo. Venha a celebração com alegria, mas também venha com o devido cuidado”, concluiu.