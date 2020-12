Incêndio destruiu loja de utilidades em Cuiabá; dois bombeiros se feriram no combate

O domingo amanheceu e os bombeiros seguem trabalhando para controlar as chamas de um incêndio que destruiu uma grande loja de departamentos em Cuiabá.

O incêndio começou por volta das 21 horas deste sábado (5) e avançou de forma rápida no prédio. Durante o combate feito pelos bombeiros parte da estrutura desabou e deixou dois profissionais feridos.

Eles foram resgatados e encaminhados ao Pronto Socorro Municipal, mas passam bem.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A Avenida 15 de Novembro, no Porto, está bloqueada. O fogo atingiu pelo menos outras duas lojas, mas os bombeiros conseguiram impedir o avanço.

Não há previsão para conclusão dos trabalhos.

Atualização as 10h40

O fogo foi controlado, a loja onde ele começou e uma casa lotérica foram completamente destruídos. Uma loja de peças de bicicletas foi parcialmente destruída.

Os bombeiros seguem no local, agora fazendo o rescaldo, que é o esfriamento da estrutura para evitar que fogo volte.