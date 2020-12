Irmãos são presos por urinar e quebrar portão de delegacia

Um jovem de 19 anos e irmão dele de 21, foram presos na noite deste domingo (06), após danificar o portão e o interfone da 1ª Delegacia de Polícia, além de urinar na parede do prédio público, em Rondonópolis-MT.

De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrências, o rapaz de 19 anos já havia sido conduzido por embriaguez ao volante. Porém, após ser ouvido pelo delegado plantonista, foi liberado. A deixar o prédio, o mesmo começou danificar a estrutura do prédio.

Além disso, a equipe plantonista de investigadores da Polícia Civil, presenciaram o irmão do conduzido, retirando o órgão genital e urinando nas paredes do local.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos para cela, ficando novamente a disposição da autoridade policial.

A ocorrência foi registrada como ato obsceno e crime contra patrimônio público.