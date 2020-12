Jovem é vítima de acidente fatal na Vila Mineira

Um acidente com vítima fatal aconteceu na noite desta quinta-feira (17) nas proximidades da Vila Mineira em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações um motociclista aparentando ter cerca de 17 anos, seguia na Anel Viário sentido Vila Mineira para a saída de Cuiabá e em determinado momento fez uma ultrapassagem e bateu com forte impacto na carroceria de um caminhão que estava com as luzes traseiras queimadas.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) esteve no local e nada pôde fazer, pois a vítima já estava em óbito.

O motorista do caminhão não foi encontrado no local.