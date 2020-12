Jovem que vendia drogas pelo WhatsApp é preso em Rondonópolis

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Rondonópolis (MT) na última terça-feira (08) no bairro Marechal Rondon após investigação Policial. Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO), o jovem anunciava as drogas em redes sociais.

As investigações mostraram que o jovem oferecia as drogas a membros de um grupo de WhatsApp, e que após o pedido a droga era entregue pelo jovem aos interessados.

Ainda segundo informações do BO, o jovem foi abordado na porta de sua residência pelos policiais logo depois de realizar o serviço de entrega a um de seus clientes.

Ao perceber que seria preso o jovem quebrou o celular para que os policiais não tivessem acesso ao conteúdo do aparelho. Esse ato de quebrar o aparelho segundo as informações do BO é uma das características de uma facção criminosa.

O preso foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil onde o Auto de Prisão foi lavrado e as devidas providências tomadas. Todas essas informações estão no Boletim de Ocorrências de número 2020302119.