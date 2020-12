Juca do Guaraná destaca que trabalha para construir uma chapa única

Reeleito para um terceiro mandato, Juca do Guaraná (MDB), tenta viabilizar a presidência da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Cuiabá.

Nesta terça-feira (15) ele recebeu a reportagem do Agora MT no gabinete dele na casa legislativa e disse que trabalha pelo consenso e a construção de uma chapa única.

“Estou conversando com todos, veteranos e novatos, para que possamos construir uma chapa única, aberta ao diálogo”, comentou Juca, reforçando que a experiência de três mandatos o credencia para assumir a mesa.

“O tempo aqui na casa nos deu maturidade, experiência e conhecimento do legislativo, do regimento. Por isso acredito que tenho há contribuir”, destacou Juca que faz parte da bancada de situação do prefeito reeleito Emanuel Pinheiro (MDB), mas que mantém diálogo com a bancada da oposição.

Além de Juca do Guaraná são cotados para a presidência os vereadores Diego Guimarães (Cidadania), Renivaldo Nascimento (PSDB) e Adevair Cabral (PTB).

Juca recebeu 2.021 votos no pleito deste ano, foi o décimo sexto mais votado e acredita que a eleição municipal foi atípica.

“Tivemos 728 candidatos, alguns falam que tivemos uma renovação muito grande, eu acredito que não, que ficou na média das outras eleições. E foi tudo muito diferente devido a pandemia e a biometria”, comentou o vereador reeleito.

De acordo com a Justiça Eleitoral mais de 100 mil eleitores foram impedidos de votar em Cuiabá por que não fizeram a biometria no período determinado e por isso os títulos foram cancelados.

A eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Cuiabá esta marca para o dia primeiro de janeiro de 2021.