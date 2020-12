Justin Bieber fará show online na virada do ano

Justin Bieber fará sua volta aos palcos nesta virada do ano. O músico, que não faz um concerto ao vivo desde 2017, anunciou que fará um show online no dia 31 de dezembro nos EUA (madrugada do dia 1º de janeiro no Brasil) para celebrar a chegada de 2021.

A performance virtual se chama “NYE LIVE” e é uma parceria com a empresa de telecomunicações T-Mobile. “Estamos trabalhando em mais surpresas para trazer durante esta noite especial. Mal posso esperar por esta parceria neste show épico de véspera de Ano Novo e dar a todos uma forma segura de mandar 2020 embora juntos”, disse o cantor em um comunicado.

Os ingressos podem ser adquiridos clicando aqui , e, de acordo com o site, a performance está marcada para acontecer à 00:15 de 1º de janeiro, no horário de Brasília. Na cotação desta terça-feira (8), o valor do ingresso custa aproximadamente R$ 174. Clientes da operadora T-Mobile terão acesso gratuito à apresentação.