Kalynka Meirelles promete mandato independente e lutar por mais creches

Vereadora eleita em Rondonópolis pelo Republicanos com 823 votos, a jornalista Kalynka Meirelles diz que pretende ter um mandato independente, distante dos conchavos de gabinetes e usar a política como instrumento de transformação para melhor da sociedade. Entre suas bandeiras, ela diz que pretende lutar por mais vagas em creches e por creches em período integral, para possibilitar que mães possam trabalhar tranquilas por terem um local seguro para deixar seus filhos.

Eleita em um processo eleitoral em que quase quinhentos candidatos e candidatas disputavam as 21 vagas para o Parlamento, Kalynka Meirelles que como as demais mulheres, teve que se desdobrar entre as tarefas de mãe e candidata, para quem pretende destacar atenção especial durante seu mandato. “Essa conquista não é minha, ela é dos eleitores, das mães, ela é das crianças. Porque eu tenho essa bandeira, de estar defendendo a mãe, a criança, a profissional que precisa trabalhar e que não tem onde deixar o seu filho, sua filha. Ser mulher na política, a grande diferença, a grande dificuldade que nós temos é ter que conciliar tudo isso”, diz, referindo-se ao fato de que as mulheres antes de qualquer outra atividade ou trabalho, precisa cuidar dos filhos.

Ela conversou com o AgoraMT e falou dessa situação da mulher na política, da relação de independência que pretende manter em relação à administração do prefeito reeleito José Carlos do Pátio (SD), ajudando no que for de interesse da cidade, mas se opondo ao que ela considerar errado. “Eu vou para lá (Câmara) para ajudar as pessoas. Então, entre os meus projetos mais importantes, que quero provocar essa interatividade, como a gente faz nas reportagens, montar um gabinete itinerante nos bairros, para conversar com as pessoas. Outra coisa é cobrar do prefeito uma creche integral”, reforçou.

“Eu não tenho nenhum tipo de relação aproximada do Zé Carlos do Pátio, inclusive não estávamos apoiando ele para prefeito, apoiávamos o Luizão. E muita gente me fala que quando eu chegar lá vou ser oposição ferrenha, mas se ele fizer projetos bons para a cidade, como asfaltar bairros, eu vou votar contra? Nunca. Não posso ser contra o crescimento da cidade. Mas se lá tiver uma suspeita de superfaturamento, de asfalto mal feito, aí eu vou cobrar. Eu vou ter uma postura independente”, adiantou.

A íntegra da entrevista pode ser assistida logo a seguir: