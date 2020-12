Ladrão é preso após bater caminhonete roubada

Um criminoso de 28 anos terminou preso após bater uma caminhonete roubada no muro de uma residência em Rondonópolis. O roubo aconteceu no bairro Mathias Neves na noite desta quarta-feira (30). As vítimas foram amarradas. Um outro suspeito conseguiu fugir.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição se deparou com o veículo roubado nas proximidades do Conjunto São José. Após acompanhamento tático, os suspeitos bateram o carro contra uma residência.

Um dos ladrões conseguiu fugir o outro foi preso. A vítima reconheceu o criminoso e confirmou que ele fez diversas ameaças de morte no momento do roubo.

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia.