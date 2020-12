Leilões de bens provenientes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro somam quase R$ 8 milhões

Neste ano, quase R$ 8 milhões foram arrecadados com a realização de 12 leilões de bens provenientes do tráfico de drogas e lavagem e dinheiro. O montante de edições e valores é o maior dos últimos seis anos. No período de janeiro a dezembro foram leiloados veículos, gado, imóveis e implementos agrícolas.

Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Adjunta de Justiça (Saju), que é quem coordena as ações que resultam em leilões de bens. Ao todo, 143 veículos foram leiloados. Em sua maioria, são veículos utilizados no tráfico de drogas.

A secretária da Saju, Lenice Silva, explicou que todos os bens dispostos para arremate por meio do leilão atendem a decisão judicial. “É notório o aumento de edições que realizamos este ano. Este trabalho tem a ver com a política de governo do Estado e do secretário de Segurança Pública. A nossa meta é ampliar ainda mais a realização de leilões”, enfatizou.

Somente com os bens provenientes do tráfico de drogas foram arrecadados R$ 3.442.180,00 milhões. Já em relação aos bens do crime organizado foram R$ 4.335.550,00 milhões. Boa parte dos bens é denominado com perdimento para a União, que são de ações judiciais já transitado em julgado (encerrado).

A maior arrecadação foi na venda dos veículos, que totalizou pouco mais de R$2,9 milhões, seguido de bovino, que arrecadou mais de R$ 2,7 milhões. Outras valores foram da venda de imóveis, R$ 480 mil e implementos agrícolas, com pouco mais de R$ 359 mil.

Dos bens leiloados do tráfico de drogas parte dos recursos vai retornar para os cofres do estado para serem revertidos em ações de repressão a estes tipos de crime. “Ainda não nos foi informado qual a porcentagem que iremos receber, mas este recurso deve estar em conta no primeiro semestre de 2021”, enfatizou.

Disponibilidade

Atualmente, 475 veículos estão no pátio da Saju e aguardam autorização para leilão. Destes, 80 unidades foram recebidas em 2020. Neste ano, a maior parte dos leilões foram realizados na modalidade virtual devido as medidas de prevenção da Covid-19.

Todos os bens eram listados com a especificação no site oficial com data de início e fim dos lances. Os interessados podiam agendar as visitas para verificar cada item disponível.