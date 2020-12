Locutor esportivo Nilson Rachid morre vítima da Covid-19

A comunicação rondonopolitana está de luto. Faleceu na noite desta terça-feira (15) o radialista e repórter esportivo Nilson Rachid, conhecido como ‘O Canhão do Rádio”. Rachid é mais uma vítima da covid-19.

Natural da cidade de Aquidauana Mato Grosso do Sul, chegou em Mato Grosso no início dos anos 90. O locutor começou sua trajetória no rádio rondonopolitano na extinta rádio Juventude, apresentou programa de esportes na TV Rondon, trabalhou por quase 25 anos na extinta Rádio Clube.

Ultimamente para não ficar fora do rádio, fazia as transmissões esportivas na web rádio interativa Bola Na Rede, no qual foi o fundador. Também é membro do Rotary Club de Rondonópolis Rio Vermelho, do qual já foi presidente.