Lojistas projetam crescimento de 10% a até 15% nas vendas de Natal

Com o funcionamento do comércio em horário especial desde o início da semana, o comércio de Rondonópolis já projeta o aquecimento nas vendas de Natal em 2020. Em setores específicos, como o de móveis e eletrodomésticos, lojistas ouvidos em uma pesquisa informal feita pela CDL de Rondonópolis falam em incremento de 10% a 15% nas vendas, na comparação com 2019.

Projeção otimista, que reflete o sentimento do varejo após uma sequência de bons resultados. Também extraoficial, a Black Friday deste ano, para muitos, consolidou as expectativas de retomada dos números para as vendas já no mês de dezembro. Destaque para os segmentos de Móveis e Eletrodomésticos e Roupas e Vestuário e Confecções.

Segundo os lojistas ouvidos pela CDL, a presença dos consumidores nas lojas durante o horário estendido ainda segue tímida nesta primeira semana. A expectativa é que a partir da próxima segunda-feira, dia 21, a movimentação de consumidores em busca de preços e condições especiais para as compras de Natal seja intensificada. “Desde o início do mês, temos sentido aumento nas vendas. Compramos neste final de ano 20% a mais para abastecer nosso estoque e os clientes estão aparecendo. Muitos, inclusive regularizando contas atrasadas, outros fazendo novos crediários. Neste ritmo, vamos fechar 2020 com chave de ouro”, afirma um lojista entrevistado, do ramo de confecções.

Para o presidente da CDL de Rondonópolis, Thiago Sperança, a reta final de 2020 virá para consolidar a recuperação dos números de vendas e geração de emprego e renda no município. “Sem dúvida, este horário diferenciado ajudará em muito o comércio local, pois esta flexibilização ajuda cada consumidor a se organizar e ir às compras em horários alternativos, como depois do trabalho, por exemplo. Sabemos que, mesmo com restrições, haverá celebração, troca de presentes, amigos ocultos. Tudo isso impulsiona o crescimento do setor. Este é o momento certo para a retomada na geração em empregos, renda, além do fortalecimento do caixa das empresas para o ano que vem”, argumenta.

Sperança reforça, ainda, a importância da organização de cada empresa e consumidor em tempos de pandemia. “As pessoas como um todo precisam se conscientizar e continuar nesta luta, ajudando o município a atravessar esta pandemia sem perdas ainda maiores. Cada detalhe no quesito segurança e saúde é importante para que nossa economia não regrida e, principalmente, para que não tenhamos que passar por um novo lockdown daqui pra frente”, diz.

Horários especiais

Abaixo os horários especiais de funcionamento do comércio até o próximo dia 24, véspera de Natal. Confira:

. De 14/12 a 18/12 – Das 08h às 22h

. Dia 19/12 (sábado) – Das 08h às 20h

. Dia 20/12 (domingo) – Das 08h às 18h

. De 21/12 a 23/12 – Das 08h às 22h

. Dia 24/12 (quinta-feira) – Das 08h às 18h