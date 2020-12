Luizão tem melhora e pode retornar à cidade na semana que vem

O empresário Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, segundo colocado na eleição para prefeito de Rondonópolis, segue internado e se tratando da Covid-19, doença que adquiriu ao final da campanha eleitoral. Com quadro estável e já se recuperando da doença, ele chegou a ficar por vários dias na UTI, mas já mostrou melhoras e deve ter alta no início da semana que vem e deve retornar em seguida para a cidade.

De acordo com o apurado pela reportagem do AgoraMT, Luizão já está recuperado e conversando normalmente, mas ainda não teve alta hospitalar, preferindo terminar o tratamento no hospital onde está, em São Paulo, para que possa dar início à fisioterapia e concluir o seu tratamento antes de retornar para Rondonópolis. A previsão é que ele seja liberado já na próxima segunda-feira (7).

Aos 66 anos, Luizão foi internado para se tratar da Covid-19 na UTI de um hospital de Cuiabá, mas no último dia 24 de novembro foi transferido para São Paulo em estado grave, onde está até hoje se recuperando da doença.

Sua esposa também foi infectada pela doença, mas seu caso teve menos gravidade e ela já está plenamente recuperada.