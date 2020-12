Madeira ilegal é apreendida pela PRF em Rondonópolis

Na tarde de quarta-feira (09), no km 211.0 da BR 364, Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Rondonópolis, a equipe PRF, em operação, abordou o veículo caminhão trator Iveco/Stralis, cor branca, de placas de Limeira/SP, acoplado a um semirreboque, o qual era conduzido por um senhor de 42 anos, habilitado na categoria AE.

O condutor apresentou os documentos necessários para transporte de madeira – Guias Florestais para transporte de produtos florestais diversos (GF3i), emitidas pelo estado do Pará. O transporte de madeira saiu de Santarém/PA e tinha como destino Limeira/SP.

O volume total transportado, conforme documentação seria de 28,9875 m³ de madeira. Porém, ao fiscalizar a carga e realizar a pesagem do veículo na balança rodoviária, bem como proceder e calcular a volumetria foi encontrado divergência entre a carga transportada e o total descritos nas notas fiscais e guias florestais. Constatou-se, portanto, que o veículo encontrava-se com excesso de peso de 18.115 kg.

Foi realizada a medição do volume da carga, que também foi encontrada divergência e constatada a quantia de aproximadamente 52,70 m³ de madeira. Após volumetria, constatou-se um excesso aproximado de 13,173 m³ de madeira.

Apos todas as informações, foi informado ao autor as circunstâncias que autorizam a lavratura deste Termo Circunstanciado de Ocorrência, tendo ele se comprometido a comparecer em juízo para as providências legais cabíveis, conforme Termo de Compromisso.

O veículo e a carga foram encaminhados ao Pátio da SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) de Rondonópolis/MT, onde permanecerão à disposição do juízo para as providências cabíveis.

A ação é desmembramento da Operação Verde Brasil 2, que começou em 11 de maio está no escopo do Conselho Nacional da Amazônia (CNA), conselho regulado pela Vice-Presidência da República em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública.

