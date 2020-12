Maioria dos brasileiros é contra obrigação de votar

Uma discussão antiga que nunca foi resolvida com a população é a obrigatoriedade do voto, que é reprovada pela maioria dos brasileiros, que entendem que a medida atenta contra os direitos dos cidadãos. Ainda assim, ano após ano, eleição após eleição, a obrigatoriedade continua valendo.

De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, 56% dos brasileiros são contra a obrigatoriedade do voto, que é aprovada por outros 41%. Mas apesar de ter a maioria da população reprovando a obrigatoriedade, nenhuma discussão séria é feita a respeito do assunto e “democraticamente” a maioria precisa se submeter.

É claro que nenhum policial ou outro agente público vai até a casa do cidadão ou cidadã obrigar essas pessoas a irem votar, mas aquele que opta por se abster de participar de qualquer pleito eleitoral precisa se justificar e até pagar pequenas multas, para não ser impedido de obter documentos e participar de concursos públicos, se matricular em universidades públicas e outras penalidades.

É claro também que para ter direitos, as pessoas também precisam cumprir com suas obrigações, mas é complicado explicar que numa sociedade civilizada e numa democracia consolidada as pessoas precisem ser levadas por força de lei a votar, algo que deveria partir do próprio desejo dessas pessoas, que precisam entender a importância do seu voto para a sociedade em que vivemos.

Então, talvez seja a hora de dar início a uma discussão sobre essa obrigatoriedade com a sociedade, que é quem deve decidir sobre assuntos delicados como esse. Ou essa imposição será só mais um imposição…