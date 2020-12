Mais de 100 mil marmitas do prato popular foram fornecidas no ano de 2020

Há oito anos, Roberto Gonçalves enfrenta as dificuldades cotidianas para garantir a refeição do dia fornecida pelo Prato Popular. Ele é uma das 100 mil pessoas atendidas neste ano pela unidade, que é gerenciada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), e oferece uma refeição balanceada ao preço simbólico de R$ 1,65 por prato. Do total, cerca de 50 mil marmitas foram distribuídas aos moradores de rua desde o início da pandemia, em março deste ano.

Para ele, além do preço, a qualidade dos alimentos surpreende. “Eu não tenho condições de comprar arroz , feijão e outras coisas para preparar em casa. Almoçar no Prato Popular é a solução para quem realmente precisa”, diz.

A secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, destaca que as marmitas fornecidas visam garantir a segurança alimentar da população carente. O cardápio é preparado por uma equipe nutricional visando atender às necessidades dos usuários, em termos nutricionais.

“As refeições são nutricionalmente balanceadas, para garantir à alimentação mais adequada, com prioridade aos grupos populacionais específicos em situação de vulnerabilidade social. Sabemos que o público que frequenta o Prato Popular está em situação de vulnerabilidade social que foi agravada com a chegada da pandemia”, completou.

Ela explica ainda que, devido a pandemia do novo coranavírus, o atendimento no Prato Popular foi modificado. As pessoas entram no estabelecimento com uso obrigatório de máscara, respeitando o distanciamento social, e adquirem alimento acondicionado em marmitex descartável e saem para se alimentar em domicílio ou outro local.

“Começar a entregar as marmitas prontas para evitar aglomeração no local. Além disso, desde o início da pandemia, começamos a atender a população que vivem situação de rua. Entregamos, todos os dias a noite, cerca de 200 marmitas”, acrescentou a secretária.

Nesse caso, os alimentos são entregues por representantes do Fórum de População em Situação de Rua, sob o acompanhamento da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos (Sadh) e Defensoria Pública-MT, em conformidade com a recomendação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Defensoria Pública da União. A ação é realizada no período noturno, todos os dias da semana ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Atendimento

A unidade fica localizado na Rua Baltazar Navarros, Nº 567, bairro Bandeirantes, em Cuiabá. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, (exceto feriados). No mês de dezembro, a unidade estará fechada somente nos dias 24, 25 e 31, assim como no dia 1º de janeiro de 2021.