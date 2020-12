Mais de 60 títulos serão removidos da Netflix em Janeiro de 2021

Assim como muitos filmes e séries chegam à Netflix ao longo do mês de Janeiro de 2021, vários outros também se despedirão da plataforma de streaming nesta mesma época.

E entre os títulos removidos durante este período estão ‘A Hora do Rush 2‘, vários filmes da franquia ‘American Pie‘ e ‘Transformers‘, além das novelas da Record, ‘A Terra Prometida‘ e ‘Escrava Mãe‘.

E para você não perder a oportunidade de conferir aquela produção que se despedirá da Netflix, separamos a agenda completa com todos os títulos que sairão em breve!

Confira:

01/01/21

A Escolha Perfeita

A Hora do Rush 2

A lista de Schindler

À prova de fogo

American Pie – O Livro do Amor

American Pie: Caindo em tentação

American Pie: O último stifler virgem

American Pie: Tocando a Maior Zona

Anaconda 2 – A Caçada pela Orquídea Sangrenta

As Apimentadas: Entrar para Ganhar!

As Aventuras de Paddington 2

Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal

Bad Boys 2

Billy Madison – Um Herdeiro Bobalhão

Burlesque

Como Mudar o Mundo

De Volta para o Futuro

Drácula – A História Nunca Contada

Drugs, Inc

Elizabeth

Era uma vez no Oeste

Eu queria ter a sua vida

Gatinhas e gatões

Gossip Girl

Gran Hotel

Irmãos Gêmeos

K- – Um policial bom pra cachorro

Kevin Hart: Laugh at My Pain

Kevin Hart: Seriously Funny

Ligeiramente Grávidos

Mac & Devin Go to High School

Maddman: The Steve Madden Story

Nunca Mais

O Amor Não Tira Férias

O Barco – Inferno no Mar

O crime do Padre Amaro

O Grande Gatsby

Os Batutinhas

Patch Adams, o Amor é Contagioso

Peep Show

Pregando o Amor

Preparados para o fim

Reincarnated

Senna: O Brasileiro O Herói O Campeão

Separados pelo Casamento

Shameless

Shopkins: Clube de Culinária

Sombras da Vida

Strange Empire

Super Dark Times

The Inbetweeners

The Principal

The Rehearsal

The West

Transformers – A Vingança dos Derrotados

Transformers – O Lado Oculto da Lua

Vingança sem Limites

02/01/21

O Último Vice-Rei

The Jack King Affair

05/01/21

Broken Vows

06/01/21

Rustom

30/01/21

A Terra Prometida

Escrava Mãe

A lista de filmes que deixam a Netflix foi divulgada pelo Catraca Livre.